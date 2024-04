Slay the Spire 2 annunciato con trailer e periodo di uscita su PC

Slay the Spire 2 è stato annunciato da Mega Crit con un trailer pubblicato nel corso dell'evento Triple-I Initiative: l'uscita del gioco avverrà durante il 2025 in accesso anticipato su Steam, ma per il momento i dettagli sono pochi.

Come ricorderete, Slay the Spire ha venduto più di un milione di copie piuttosto rapidamente ed era dunque scontato che gli sviluppatori stessero lavorando a un sequel, che tuttavia al momento non ha piattaforme confermate oltre al PC.

"La civiltà ha aspettato 1.000 anni prima che la Guglia riaprisse le sue porte. Tornate alla Guglia e affrontate amici e nemici in questo seguito del deckbuilder roguelike per eccellenza. Quanto in alto salirete... e quali verità si nascondono in cima?", si legge nella sinossi del gioco su Steam.