Dinolords: nuovo trailer mostra come stanno bene i dinosauri in una città medievale

Dinosauri che passione

Se come noi non vedete l'ora di urlare: "sellami quel tirannosauro, scudiero", è arrivato il momento di guardare il video, pieno di sequenze di gameplay:

Dinolords è sviluppato dallo studio danese Northplay e si svolge in un universo alternativo in cui il re di Danimarca ha deciso di imbarcarsi nella prima guerra combattuta con dinosauri. Il suo obiettivo è invadere l'Inghilterra.

Il giocatore vestirà i panni dei difensori e dovrà affrontare la minaccia giurassica, in un gameplay che mescolerà strategia in tempo reale, costruzione di città e gioco di ruolo. Quindi i giocatori dovranno raccogliere risorse, costruire una città, costruire delle fortificazioni e comandare delle unità in battaglia.

Nel filmato possiamo vedere elementi di ognuno degli aspetti più rilevanti di Dinolords, che sembra essere un titolo davvero interessante.

Peccato che l'uscita non sia vicinissima, visto che arriverà in Accesso Anticipato su Steam nel 2025. Intanto potete aggiungerlo alla Lista dei desideri. Per adesso non sono state annunciate versioni console.