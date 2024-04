Star Wars Outlaws conferma l'addio di Ubisoft al doppiaggio in italiano?

Se è vero che "non c'è due senza tre", la mancanza del doppiaggio in italiano per Star Wars Outlaws dopo Far Cry 6 e Avatar: Frontiers of Pandora sembrerebbe porsi come l'amara conferma di un declassamento del nostro mercato agli occhi di Ubisoft.

In attesa di capire se persino la serie di Assassin's Creed seguirà il medesimo approccio con l'ancora misterioso Codename Red, la notizia che Star Wars Outlaws non avrà un doppiaggio in italiano mette grande tristezza e azzera i dubbi, vista la grande importanza di questo tie-in.

C'è poco da girarci intorno: i videogiochi in Italia vendono poco e immaginiamo sia per questo che la casa francese ha tagliato tale voce dal budget delle sue produzioni più rilevanti, rifiutandosi evidentemente di considerare tale investimento come un costo globale del progetto, una questione di prestigio internazionale..

A perderci sono in primo luogo gli utenti, che non potranno godersi allo stesso modo le pur promettenti trame dei nuovi giochi Ubisoft; in secondo luogo i talentuosi doppiatori nostrani, un settore che in Italia vanta una lunga e ampiamente riconosciuta tradizione; e infine l'azienda stessa, che nel tentativo di tagliare i costi potrebbe ridurre anche gli incassi.