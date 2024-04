Intel Core Ultra 200: le CPU Lunar Lake offriranno prestazioni oltre i 100 TOP per l'IA

Un confronto diretto

Altre caratteristiche dei processori Lunar Lake

Può essere utili confrontare i numeri di Intel con quelli dichiarati da altri produttori come Qualcomm e AMD: per il suo Snapdragon X Elite, la concorrente ha infatti parlato di oltre 75 TOP, mentre AMD si è spinta fino a 100 TOP per la gamma di processori Strix Point. Anche in questo caso le cifre sono combinate.

Insomma, almeno sul versante della mobilità, la strada sembra tracciata e i grandi produttori stanno concentrando i loro sforzi sullo sviluppo di NPU sempre più prestanti. Come abbiamo accennato, Intel è però impegnata anche sul fronte delle GPU e le nuove schede grafiche Battlemage Xe2 potrebbero arrivare entro la fine dell'anno.