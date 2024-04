Intel Battlemage Xe2, le nuove GPU potrebbero arrivare entro la fine del 2024

Nelle ultime settimane le voci attorno alle schede grafiche di nuova generazione targate Intel si sono moltiplicate. Sebbene il colosso americano non abbia ancora dato indicazioni sull'annuncio e sul lancio delle nuove GPU, gli addetti ai lavori vicini all'azienda hanno fatto trapelare una finestra di lancio piuttosto credibile.

Le schede grafiche Intel Battlemage Xe2 potrebbero fare capolino sul mercato entro la fine del 2024, giusto in tempo per la sessione di shopping natalizio.