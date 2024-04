Intel XeSS 1.3 promette miglioramenti del framerate e della qualità dell'upscaling

Più FPS e migliore qualità

I miglioramenti di XeSS 1.3 su Intel Arc A750

Intel ha presentato i vantaggi di XeSS 1.3 in un articolo che mette in mostra le novità portate in dote dall'ultima versione della sua tecnologia di upscaling. La premessa di Intel è che i test sono stati eseguiti su giochi non direttamente ottimizzati e che con l'arrivo del supporto ufficiale le prestazioni potrebbero quindi migliorare ulteriormente.

Per mettere alla prova XeSS 1.3 sono stati utilizzati sette giochi: Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Witcher 3, Call of Duty MW3, GhostRunner 2 e Hitman 3, tutti confrontanti con le precedenti versioni della tecnologia.

Le prove sono state eseguite su una scheda grafica Intel Arc A750 e su un processore Intel Core Ultra 7 155H con grafica integrata Intel Arc. Intel Arc A750 ha utilizzato una risoluzione 1440p con illuminazione Ray Tracing.

Stando ai dati riportati da Intel, XeSS 1.3 ha portato ad un aumento medio del 10% degli FPS, con picchi fino al 28% nel singolo caso di Diablo IV.

La CPU Intel Core Ultra 7 155H è invece stata testata con risoluzione 1080p e dettagli medi: l'ultima versione di XeSS ha portato un incremento degli FPS dell'8%, riuscendo a raddoppiare il framerate in giochi come The Witcher 3 rispetto alla versione nativa.