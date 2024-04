Xbox: Kareem Choudhry lascia Microsoft dopo 26 anni, la sezione hardware si riorganizza

Xbox si riorganizza

In base a quanto riferito da Windows Central, la sezione XEmTech verrà assorbita dalla sezione hardware Xbox, guidata da Roanne Sones, altra veterana di Microsoft che deriva dalla sezione Windows, per proseguire con una gestione più allargata della sezione hardware della compagnia.

Jason Ronald, considerato uno dei progettisti principali di Xbox Series X e Series S, nonché uno degli uomini con la barba più lunga nel mondo dell'industria videoludica, rimarrà come Tech Advisor all'interno della divisione hardware Xbox, mantenendo dunque un ruolo di guida anche nel prossimo futuro.

Il team dedicato all'IA costituirà un elemento centrale anche per l'ecosistema Xbox, con nuove tecnologie in arrivo come DirectSR e l'Xbox AI Chatbot Tool. Ashley McKissick e Kevin Gammill guideranno un nuovo team chiamato Xbox Experiences and Platforms, che dovrebbe comprendere il gaming su console e su PC, Catherine Gluckstein guiderà il team Xbox Strategy and Regulatory (derivata dall'esperienza maturata nella lunga procedura di acquisizione di Activision Blizzard) e Jennifer Creegan verrà spostata dalla sezione advertising di Microsoft alla guida della divisione di pianificazione e analisi di Microsoft Gaming.

È chiaro che Microsoft stia attuando una riorganizzazione generale di Xbox con nuove implementazioni e probabilmente una maggiore coesione tra le varie sezioni hardware, quella dedicata all'IA e quella incentrata su Windows, ma a quanto pare Kareem Choudhry, dopo 26 anni di carriera nella compagnia, non farà parte di tutto questo, con la sua uscita di scena che sembra legata ad alcune specifiche circostanze che non hanno a che fare con una decisione di Microsoft di rimuoverlo dal ruolo.