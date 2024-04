Tameem Antoniades ha parlato del suo addio a Ninja Theory per la prima volta

Tameem Antoniades ha parlato per la prima volta del suo addio a Ninja Theory, confermato solo negli scorsi giorni da un portavoce di Microsoft ma avvenuto in realtà già diverso tempo fa, probabilmente nel 2021.

"A quanto pare adesso lo sapete: sì, ho lasciato Ninja Theory, l'azienda che ho fondato e diretto dal punto di vista creativo per vent'anni", ha scritto Antoniades nella sua ultima storia su Instagram.

"Esausto, orgoglioso e soddisfatto, ero pronto a fare un passo indietro dopo Hellblade: Senua's Sacrifice, ma sono rimasto altri due anni per assicurarmi che le fondamente fossero solide e capaci di supportare la nostra visione, ovverosia creare il mix di arte straordinaria e tecnologia straordinaria che vedrete presto in Senua's Saga: Hellblade 2."

"Sarò per sempre fiero e riconoscente nei confronti dei Ninja, e desidero che il mondo sappia che Ninja Theory sta bene e si trova nelle migliori mani possibili. Un enorme grazie a Microsoft per essersi presa cura di questo bambino e averci permesso di crescere fino a diventare chi siamo. Quanto a me, qualsiasi cosa farò in futuro resterò in eterno un Ninja."