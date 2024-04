Tameem Antoniades ha lasciato Ninja Theory, è il director di Senua's Saga: Hellblade 2

Per il momento né Ninja Theory né Tameem Antoniades hanno commentato la separazione, che sul piano creativo potrebbe senz'altro avere delle ripercussioni sui progetti dello studio, considerando il contributo dell'autore in tutti questi anni.

A poche ore dagli ultimi dettagli su gameplay e grafica di Senua's Saga: Hellblade 2 , un portavoce di Xbox ha confermato alla redazione di Polygon, che aveva notato la sua assenza durante una sessione preview, che Antoniades non lavora più per l'azienda .

Una figura fondamentale

Tameem Antoniades

Come detto, Antoniades ha contribuito in maniera fondamentale ai progetti realizzati da Ninja Theory in questi ventiquattro anni: ha diretto e scritto Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC Devil May Cry e Hellblade: Senua's Sacrifice.

Per quanto riguarda Senua's Saga: Hellblade 2, anche in questo caso ha svolto il ruolo di director e sceneggiatore, ma considerate le tempistiche immaginiamo abbia da temppo completato i lavori sul gioco. La preoccupazione, a questo punto, è in merito al futuro del team.