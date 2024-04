Senua's Saga: Hellblade 2, nuove immagini per l'esclusiva Xbox di Ninja Theory

I nuovi scatti proposti riescono ancora una volta a impressionare e mettere in risalto il lavoro certosino da parte degli sviluppatori sia sotto il profilo grafico che quello artistico, due punti di forza indiscutibili del gioco, in attesa di scoprire il verdetto di stampa e giocatori il prossimo mese.

Il lancio si avvicina

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile a partire dal 21 maggio su Xbox Series X|S e PC al prezzo budget di 49,99 euro, nonché incluso fin dal lancio all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi.

Proprio in queste ore sono arrivate nuove informazioni grazie a delle anteprime della stampa estera, come ad esempio che il gioco ha un framerate bloccato a 30 fps su console e quindi non offrirà più opzioni grafiche su Xbox.