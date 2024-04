Epic Games Store: disponibili i giochi gratis del 4 aprile, link al download

Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 11 aprile 2024 per reclamare i giochi in questione. Una volta fatto verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

Potete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 4 aprile 2024 tramite la pagina dedicata del negozio, a questo indirizzo . In alternativa, vi basta avviare il client di Epic Games e accedere allo store in maniera diretta.

Come ogni giovedì Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis . Quelli del 4 aprile 2024 sono Thief e The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, che da ora potrete aggiungere alla vostra collezione.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

The Outer Worlds

The Outer Worlds è un GDR in prima persona in cui esploreremo pianeti alieni colonizzati in cui verremo coinvolti nostro malgrado in una cospirazione che minaccia di distruggere la colonia di Halcyon.

La Spacer's Choice Edition vanta una grafica aggiornata con prestazioni migliorata, delle ambientazioni aggiuntive, un level cap per il personaggio aumentato e varie ottimizzazioni tecniche. Inoltre, include tutte le espansioni pubblicate in precedenza in un unico pacchetto.