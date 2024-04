Assassin's Creed Red si chiamerebbe 'Shadows', presentazione ed espansioni in arrivo, per un leak

Un leaker considerato "affidabile" per quanto concerne in particolare le produzioni Ubisoft avrebbe svelato il titolo definitivo di Assassin's Creed Red, oltre a fornire informazioni sulla possibile presentazione con tanto di espansioni previste.

L'utente X in questione è conosciuto con il nome "frax", ed è piuttosto noto soprattutto per le informazioni fornite regolarmente sulla serie Rainbow Six, per le quali viene tenuto in una certa considerazione, visto il buon curriculum di leak azzeccati che ha riportato in passato.



Rimanendo in ambito Ubisoft, il leaker in questione ha riferito che il nuovo capitolo della serie si chiamerebbe Assassin's Creed Shadows e avrebbe dato anche alcune informazioni su una presentazione ufficiale da parte di Ubisoft.