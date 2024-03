Assassin's Creed Red: nuovo engine, stealth, violenza e altri dettagli da un report

Gli elementi emersi in via ufficiale sul gioco sono ancora pochi: abbiamo visto un primo teaser trailer e sappiamo da questo che l'ambientazione è il Giappone feudale , inoltre è confermato che sarà collegato all'hub Assassin's Creed Infinity , di cui sono emersi diversi dettagli sempre dalla stessa fonte in questione.

Tom Henderson ha riferito diversi altri dettagli su Assassin's Creed Codename Red , il nuovo gioco Ubisoft che rappresenta il prossimo capitolo principale della serie, destinato a rappresentare uno step evolutivo importante anche per il passaggio a una nuova versione dell'engine e a diverse caratteristiche peculiari come stealth, violenza, costruzione basi e altro.

Un'immagine dal teaser trailer di Assassin's Creed Codename Red

Red non avrà propriamente un nuovo engine, ma è incentrato su una sostanziale evoluzione del motore standard: chiamato Anvil Pipeline, questa nuova versione dell'engine dovrebbe consentire anche ai prossimi giochi Ubisoft di poter condividere una base tecnologica avanzata, che riguarda anche ray tracing e geometria virtuale.

Il sistema di combattimento tenderà maggiormente a elementi violenti e "gore", con sangue e decapitazioni varie che, probabilmente, si assoceranno all'uso di katane e armi da taglio simili.

Il nuovo capitolo avrà inoltre una rinnovata attenzione per gli elementi stealth, con maggiori possibilità di nascondersi compreso lo spegnimento di torce e l'uso di vegetazione, con caratteristiche vicine a Splinter Cell nella gestione delle situazioni di luce e ombra.

In Assassin's Creed Codename Red ci saranno nuove possibilità nella creazione delle basi, che avranno il ruolo di "covi" in cui nascondersi e organizzare l'azione. All'interno di questi potremo costruire una sorta di dojo per gli allenamenti e potenziare le abilità del personaggio, con ampie opzioni per modificare il design e altro.