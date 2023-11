Assassin's Creed Codename Red: il protagonista è un samurai africano, dice un leaker

Come ricorderete, i rumor circolati finora sostengono che Codename Red avrà due protagonisti giocabili : uno dovrebbe essere appunto il samurai africano Yasuke, l'altra il personaggio femminile mostrato in un'immagine su LinkedIn qualche tempo fa.

Se la notizia venisse confermata da Ubisoft, staremmo parlando del primo personaggio realmente esistito a fungere da protagonista di un episodio di Assassin's Creed, sebbene il suo background storico sia stato riscritto per l'occasione.

Il protagonista di Assassin's Creed Codename Red è stato rivelato dal noto leaker Tom Henderson: stando alle sue informazioni, si tratterebbe del primo, vero Assassino attivo in Giappone, un samurai africano di nome Yasuke.

Informazioni anche su Naoe

La probabile protagonista femminile di Assassin's Creed Codename Red

Henderson ha rivelato di possedere nuove informazioni anche su Naoe, la protagonista femminile di Assassin's Creed Codename Red. Si tratterebbe di Naoe Fujibayashi, figlia di Nagato Fujibayashi: una combattente in cerca di vendetta dopo la morte del padre.

Sia la storia di Naoe che quella di Yasuke hanno inizio con una tragedia. Nel caso di Yasuke, il personaggio è stato descritto come un ex schiavo che viaggiava imprigionato su di una nave finché questa non è stata attaccata: durante l'assalto sono morti tutti, inclusa la sua donna.

Condotto in Giappone, l'uomo è stato addestrato come samurai sotto Nobunaga e a quanto pare inizialmente si scontrerà con Naoe, ma a un certo punto entrambi cominceranno a lottare per l'unificazione del paese.

Sempre secondo le fonti di Henderson, altri personaggi storici che troveranno posto nella campagna di Codename Red saranno il già citato Fujibayashi Nagato (padre di Naoe), Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo, Toyotomi Hideyoshi, Kodai-in (moglie di Hideyoshi), Oichi, Ashikaga Yoshiaki, Akechi Kagemitsu e altri ancora.