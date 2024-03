Octopath Traveler è scomparso dal Nintendo eShop: cos'è successo?

In base a diverse segnalazioni e a quanto possiamo vedere anche sull'eShop italiano, Octopath Traveler in questo momento non risulta più acquistabile in versione Nintendo Switch sullo store Nintendo eShop, cosa che potrebbe avere una spiegazione nell'ambito amministrativo e legale, a causa della scadenza dei diritti di pubblicazione.

Il gioco, sviluppato da Square Enix e Acquire e lanciato come esclusiva Nintendo Switch, considerato uno dei migliori titoli recenti della compagnia, è stato pubblicato finora da Nintendo, ma a dicembre la gestione dei diritti di publishing è cambiata e questi sembrano essere tornati in mano a Square Enix.



Come spiegato da Gematsu e VGC, questo passaggio di gestione potrebbe essere la causa dell'attuale delisting del gioco dal negozio digitale ufficiale di Nintendo, e la questione dovrebbe essere momentanea.