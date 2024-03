Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, la beta a numero chiuso ha una data ufficiale

Un nuovo aggiornamento sulla pagina Kickstarter di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes annuncia una data ufficiale per la beta a numero chiuso del gioco di ruolo nipponico in arrivo, con i ringraziamenti anche per il sostegno espresso in seguito alla tragica dipartita del creatore del gioco.

In base a quanto riferito, la beta di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes partirà dunque il 14 marzo 2024, per coloro che hanno guadagnato l'accesso alla versione di prova del gioco, che a quanto pare sarà "sostanziosa", come spiegato dagli sviluppatori.

Ogni sostenitore del progetto via Kickstarter riceverà un codice valido per il download della versione beta, consentendo così di effettuare una prova approfondita del gioco in anticipo sul suo arrivo in versione completa, previsto praticamente il mese prossimo.