Lies of P può ora essere giocato in prima persona, con una mod

Tra le tante mod lanciate di recente, quella che consente di giocare Lies of P con visuale in prima persona merita probabilmente una menzione a parte, visto come è in grado di modificare l'esperienza di gioco del titolo Neowiz rendendolo comunque piuttosto godibile, da una nuova prospettiva.

La mod in questione è chiamata, opportunamente, "First Person Mod" ed è stata pubblicata su NexusMods a questo indirizzo dall'autore "Cristiferbeast" e potete avere un'idea precisa di quale sia il suo effetto guardando il video gameplay riportato qui sotto.

Nel filmato in presa diretta possiamo vedere come la nuova visuale funzioni piuttosto bene per gli spostamenti e per vedere le ambientazioni da una nuova prospettiva, decisamente più "immersa".

Tuttavia, trattandosi di un soulslike anche piuttosto impegnativo, è chiaro che la soggettiva non sia propriamente la visuale più semplice da utilizzare nelle fasi maggiormente concitate.