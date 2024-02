Lies of P: l'ultimo aggiornamento ha rimosso Denuvo, forse per sbaglio?

NEOWIZ ha da poco pubblicato una nuova patch per Lies of P, il suo soulslike ispirato all'opera di Collodi. Questo aggiornamento si occupa di inserire qualche contenuto gratuito a te a Wo Long e corregge qualche bug. Al tempo stesso, però, ha fatto qualcosa che (forse?) non avrebbe dovuto: ha rimosso la protezione di Denuvo.

Ricordiamo che Denuvo è un software "antitamper", ovvero pensato per impedire la pirateria. Spesso, però, questa protezione viene considerata la causa di problemi prestazionali - anche solo minimi - ed è quindi disprezzata da quei giocatori onesti che comprerebbero il gioco anche se non fosse protetto.

Ora, secondo quanto indicato da DSOGaming, Lies of P non include più questa protezione. Non è stato confermare da NEOWIZ che la rimozione di Denuvo sia una scelta volontaria e Steam ancora segnala la sua presenza nel gioco, da qui il sospetto che si tratti di un errore, ma va segnalato che i "pirati" già hanno tra le mani una copia illegale del gioco, quindi lasciare Denuvo non ha più molto senso, se non proteggere i contenuti aggiuntivi.