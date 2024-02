Famitsu: le recensioni includono il primo voto di Mario vs. Donkey Kong per Nintendo Switch

Segnaliamo per chi non lo sapesse che Famitsu utilizza una struttura a quattro voti assegnati da quattro diversi recensori. I singoli voti sono in decimi e si sommano poi in un punteggio finale da massimo 40 punti. Ottenere il punteggio perfetto non è affatto facile e infatti solo a poco si è arrivati al 30esimo di tutta la storia della rivista .

I voti della settimana

Mario vs. Donkey Kong

I voti della settimana di Famitsu comprendono l'atteso Mario vs. Donkey Kong: si tratta dell'esclusiva Switch in arrivo il 16 febbraio 2024. È un remake del gioco del 2004 per Game Boy Advance. Secondo la testata giapponese, si tratta di un valido gioco, anche se non raggiunge l'eccellenza.

Per confronto, è stato meglio recepito Shin chan: Shiro of Coal Town, la nuova avventura del piccolo Shin-chan, famoso personaggio di manga e anime. Non c'è ancora una data di uscita precisa per l'occidente: in Giappone arriverà il 22 febbraio 2024.

Yohane the Parhelion: NUMAZU in the MIRAGE è invece un roguelike nel quale interpretiamo delle ragazze in stile anime in combattimenti a turni basate sulle carte. La struttura non è troppo diversa da quella di altri giochi deckbuilding e pare essere stato apprezzato da Famtsu. Sarà disponibile anche in occidente dal 22 febbraio 2024.