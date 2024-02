PS5: stime di vendita ridotte di 4 milioni di unità per l'anno fiscale corrente

Considerando le vendite attuali per l'anno fiscale corrente, che ammontano a 16,4 milioni di unità, PS5 deve riuscire a piazzare circa 4,6 milioni di unità per arrivare a soddisfare le nuove stime. Si tratta di un risultato fattibile, ma sicuramente inferiore rispetto a quello sperato dalla compagnia giapponese in prima istanza.

Nel corso del resoconto finanziario del trimestre fiscale chiusosi il 31 dicembre 2024, Sony ha parlato di una riduzione delle stime di vendita di PS5 da 25 a 21 milion di unità. Si tratta di quattro milioni in meno, un dato decisamente pesante, pur a fronte della crescita della console .

Dati al ribasso

PS5 vende, ma non è più brillante come un tempo

C'è da dire che il problema potrebbe risiedere non tanto nell'appeal di PS5, quanto nelle stime iniziali, incredibilmente ottimistiche, anche a fronte di lanci molto ridotti di titoli first party di alto livello. Nell'anno fiscale corrente i PlayStation Studios hanno pubblicato solo Marvel's Spider-Man 2 di davvero grosso, mentre nel prossimo anno fiscale ci sarà una vera e propria voragine, come già annunciato dalla compagnia.

Il problema maggiore di Sony in questo momento sono i margini davvero ridotti, nonostante i ricavi da record che produce PlayStation. Ossia, la divisione incassa moltissimo, ma i costi sono davvero enormi lasciando pochissimo spazio di manovra. Staremo a vedere cosa deciderà di fare Sony per il futuro. Sicuramente non potrà rimanere ferma a guardare l'evolversi della situazione.