Call of Duty Modern Warfare 3 e Warhammer 40.000: lo strano crossover è in arrivo

Sembra proprio che i mondi di Call of Duty: Modern Warfare 3, Warzone e Warhammer 40.000 siano destinati a scontrarsi, con un nuovo crossover in arrivo presto, sebbene non ci sia ancora una data precisa per quanto riguarda il lancio dell'evento speciale.

La conferma è arrivata da un post su X da parte dell'account ufficiale della serie Activision: "Gli operatori sono forti solo quanto lo sono i loro giuramenti", si legge nel messaggio, che ovviamente riprende una tematica classica degli strategici di Games Workshop, poi menzionato direttamente.



"Ispirato dall'universo di Warhammer 40.000, le skin di Space Marines, Sisters of Battle, Astra Militarum e altri sono in arrivo in Call of Duty Warzone e Modern Warfare 3".