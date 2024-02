Assassin's Creed Infinity, nuovi dettagli sulla piattaforma Ubisoft da un rumor

Sono emersi nuovi dettagli su Assassin's Creed Infinity, l'attesa piattaforma Ubisoft dedicata alla celebre serie e ai suoi giochi, accessibili attraverso una sorta di hub. Il noto leaker Tom Henderson sostiene di aver potuto visionare una demo.

Dopo aver confermato, alcuni giorni fa, che Assassin's Creed Infinity non è stato cancellato, Henderson ha spiegato che attraverso questa piattaforma sarà possibile lanciare giochi come Assassin's Creed: Codename Red.

A quanto pare, nella demo fornite al leaker si vede un utente selezionare e lanciare il titolo nel giro di pochi istanti, riprendendo la partita da dove era stata lasciata, senza tempi di attesa: un sistema di integrazione che appare davvero ben implementato.

Il debutto di Assassin's Creed Infinity avverrà in concomitanza con Assassin's Creed: Codename Red, entro la fine dell'anno. La piattaforma includerà una serie di funzionalità in stile live service, come ad esempio un negozio di oggetti in-game chiamato The Exchange.

Infinity vanterà inoltre una funzionalità denominata Sincronizzazione, che permetterà ai giocatori di accedere a diversi Progetti per ogni protagonista. I Progetti sono in pratica dei piccoli Battle Pass a base narrativa, che offrono agli utenti la possibilità di ottenere ricompense cosmetiche.