ASUS ROG Mjolnir è la power station che richiama il martello di Thor

Le power station sono delle grandi batterie che permettono potenzialmente di alimentare dispositivi anche molto energivori, siano questi elettrodomestici o, come nel caso specifico, PC da gaming. Il primo aprile ASUS ROG ha infatti presentato una particolare power station dedicata ai gamer che si presenta con una forma mai vista prima, tanto da richiedere la precisazione che non si è al cospetto di uno scherzo: il nuovo prodotto richiama infatti le fattezze del celebre martello di Thor. Scopriamo i dettagli della nuova power station ASUS ROG Mjolnir .

Il dio del tuono ha la sua power station

ASUS ROG Mjolnir sarà ufficialmente presentata nel corso del prossimo Computex 2024 e al momento le specifiche tecniche della power station non sono state rese pubbliche.

Come si evince dalle immagini pubblicate da ASUS, ROG Mjolnir porterà in dote diverse prese di corrente e quattro porte USB, due Type C e due Type A.

La parte laterale sembra mostrare due ampie prese d'aria sovrastate dal logo della casa, mentre l'impugnatura della power station potrebbe contenere una torcia. Sulla parte frontale si scorge poi un display che riporta i vari parametri e dal quale, con tutta probabilità, si potrà impostare la power station. Nulla sappiamo invece sulle prestazioni e dovremo attendere la presentazione ufficiale per approfondire.

ASUS ROG Mjolnir è un prodotto pensato per i giocatori che necessitano di grande flessibilità o più semplicemente per gli utenti che vogliono avere la garanzia di poter giocare alla massima potenza in tutte le situazioni.