Stellar Blade sarà un campo di battaglia culturale sulla sessualizzazione dei personaggi?

Stellar Blade si è ritrovato un po' a sorpresa sotto i riflettori, più o meno da quando Sony ha deciso di farne un'esclusiva di peso per questo 2024 di PS5, e questo potrebbe mettere in luce un certo aspetto controverso che lo caratterizza. Il gioco ShiftUp venne presentato inizialmente come progetto multipiattaforma, quando ancora si intitolata Project Eve, e all'epoca venne preso com uno dei tanti titoli interessanti del panorama coreano, ma in pochi avrebbero previsto la sua incredibile ascesa all'attenzione del pubblico di massa. Questa ha coinciso con la sua trasformazione da titolo multipiattaforma a uno dei maggiori titoli per PS5 in questo 2024 piuttosto povero di produzioni first party Sony, ma oculatamente riempito di esclusive attraverso strategici accordi con le terze parti.

Proprio questa estrema visibilità fa facilmente emergere il particolare elefante nella stanza che l'estetica di Stellar Blade si porta dietro: il fatto che i team di sviluppo orientali siano rimasti sostanzialmente impermeabili alle moderne tendenze sulla rappresentazione dei personaggi videoludici, in particolare quelli femminili. Non è certo un fenomeno nuovo, visto che l'abbiamo visto in buona parte delle produzioni nipponiche moderne, da Bayonetta 3 a Final Fantasy 7 Rebirth, ma in un certo senso il gioco ShiftUp sembra ostentare più di altri l'insistenza sulle forme femminili della protagonista, e la questione potrebbe far emergere qualche dilemma, soprattutto per quanto riguarda la critica videoludica anglosassone che, in questi anni, ha dimostrato una grande sensibilità sul tema dell'eccessiva sessualizzazione delle donne nei videogiochi.