Xbox Game Pass supererà i 200 milioni di abbonati da qui a dieci anni, per Michael Pachter

Xbox Game Pass supererà i 200 milioni di abbonati da qui a dieci anni: è questa la stima effettuata dal noto analista Michael Pachter, che vede distintamente il potenziale del servizio Microsoft, a maggior ragione nell'ottica di una rinnovata strategia multipiattaforma.

Non è tutto: secondo Pachter, il dato dei 34 milioni di abbonati a Xbox Game Pass è per forza di cose sbagliato e non include gli iscritti alla piattaforma Xbox LIVE Gold, trasformata di recente in Game Pass Core. Il ragionamento dell'analista in tal senso è molto semplice e francamente non fa una piega.

"Gli abbonati a Xbox LIVE Gold erano 50 milioni circa cinque anni fa, mentre gli abbonati a Xbox Game Pass erano 25 milioni", ha spiegato Pachter. "Il primo servizio è stato trasformato in Game Pass Core e il totale è diventato 34 milioni. Perché non settantacinque o cinquanta?"

"Perché chiunque abbia riportato quei numeri si è sbagliato, mi spiace ma quel conteggio non ha alcun senso. Gli abbonati a Xbox LIVE Gold non sono diminuiti, come detto erano 50 milioni cinque anni fa e non sono di meno adesso."