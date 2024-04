Star Wars Outlaws, il trailer della storia verrà mostrato a breve: ecco quando

Il trailer della storia di Star Wars Outlaws verrà mostrato a breve. Quando, esattamente? Stando all'annuncio ufficiale di Ubisoft, potremo vederlo martedì 9 aprile alle 18.00, ora italiana.

In uscita nel corso del 2024, Star Wars Outlaws si pone come un progetto particolarmente importante per la casa francese, che forse deciderà di rivelarne la data di uscita già in quest'occasione anziché aspettare l'Ubisoft Forward di giugno.

Sul piano narrativo il gioco promette senza dubbio grandi cose per via del carisma della protagonista, del suo piccolo compagno d'avventura Nix e delle situazioni esplosive in cui i due finiranno per trovarsi durante la campagna.