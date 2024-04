Red Dead Redemption diventerà un film? Lo vorrebbe il 41% dei giocatori inglesi

Gli altri risultati

I personaggi di Red Dead Redemption 2 sono già belli e pronti per un'eventuale trasposizione cinematografica

Torniamo però al sondaggio, che GAME ha organizzato per comprendere come gli utenti giudichino le pellicole basate su celebri videogiochi. Avete presente il film di Tomb Raider con Angelina Jolie? Il 52% dei giocatori inglesi lo ritiene la miglior riduzione cinematografica di un videogame.

Detto questo, un film di Red Dead non sarebbe in realtà il più desiderato dagli appassionati del Regno Unito: il 49% degli intervistati si è detto entusiasta nei confronti dell'imminente serie televisiva di Fallout, con gli adattamenti di BioShock e God of War rispettivamente in seconda e in terza posizione.