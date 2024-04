Nintendo Wii U e 3DS: le funzioni online stanno per essere spente, è l'ultimo fine settimana

Ora o mai più. Questo è l'ultimo fine settimana per utilizzare le funzioni online di Nintendo Wii U e Nintendo 3DS. Come già sapevamo, dal 9 aprile alle 01:00 ora italiana saranno spente le funzioni online delle due vecchie console della grande N.

In altre parole, non sarà più possibile utilizzare le modalità multigiocatore online e qualsiasi altra funzione dei giochi che richieda di accedere ai server delle console.

Ricordiamo anche che non potete acquistare nuovi giochi, già dallo scorso anno quando Nintendo ha chiuso i negozi digitali delle due piattaforme, causando tra l'altro la scomparsa definiva di oltre 1.000 giochi che non esistono in formato fisico o in altri lidi digitali. Anche la Virtual Console non è più accessibile.

Si potrà unicamente utilizzare la modalità offline, quindi se avete lasciato qualcosa in sospeso avete qualche giorno per portare a termine i compiti.