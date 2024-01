3DS e Wii U: Nintendo conferma la data precisa della chiusura dell'online, ma PokéBank è salvo

Cosa vuol dire che l'online non funzionerà più?

Con l'arrivo di questo cambiamento non sarà più possibile usare alcun tipo di funzione online di Wii U e 3DS, con l'esclusione degli aggiornamenti per i giochi e lo scaricamento di contenuti già in nostro possesso tramite lo store Nintendo delle due piattaforme. Queste funzioni rimarranno disponibili per "il prossimo futuro", ovvero non è detto che sarà così per sempre. Non sarà però possibile giocare online e usare funzioni dei giochi che richiedono la connessione alla rete.

Fortunatamente, però, Pokémon Bank e Poké Transporter sono per il momento salvi e potranno essere utilizzati ancora.