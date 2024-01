WhatsApp introduce una rivoluzionaria opzione per condividere i file. Ecco come funziona

La caratteristica, nota come " Persone nelle Vicinanze " (o in inglese People Nearby), semplifica notevolmente il processo di condivisione file, eliminando la necessità di aggiungere manualmente contatti. Questo permetterà a chiunque di condividere facilmente foto, video o documenti basandosi sulla vicinanza fisica.

La novità principale risiede nella possibilità di trasferire i contenuti senza dover necessariamente avere la persona come contatto o conoscere il suo numero di telefono.

La condivisione di file rappresenta ormai un aspetto imprescindibile nell'ecosistema degli smartphone, con opzioni da tempo varate sia per utenti Apple che Android. Tra queste, spiccano il recentemente rinominato Quick Share su Android e l'iconico AirDrop su iOS.

Scambio rapido

Secondo gli screenshot pubblicati da WABetaInfo, la nuova funzionalità di WhatsApp sembra ispirarsi alle caratteristiche presenti su Apple

WhatsApp sembra impegnata nella realizzazione di un sistema di condivisione wireless di file, come riscontrato nella versione beta 2.24.2.20 per dispositivi Android.

Questa novità si integrerà in parte con i sistemi già esistenti su Android e iOS.

La denominata "People Nearby" permette la condivisione di file tra dispositivi nelle vicinanze, richiedendo semplicemente l'apertura della schermata dedicata per effettuare gli scambi.

Per l'esattezza, l'attivazione avverrà aprendo la sezione "Persone Nelle Vicinanze" e scuotendo i dispositivi per generare una richiesta di condivisione.

Da notare che la dimensione dei file è limitata a 2 GB e la funzionalità è ancora in fase di test.

Tuttavia, è interessante notare l'eliminazione della necessità di aggiungere manualmente contatti per la condivisione di file su WhatsApp, una direzione simile a quella intrapresa con l'introduzione degli username.

Mentre la data di rilascio ufficiale non è stata confermata, l'interfaccia della funzione è già riscontrabile nella beta, suggerendo una possibile implementazione nelle prossime settimane.