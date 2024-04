Lexar NM800 Pro, la recensione di un SSD 'budget' con dissipatore per PS5 e PC

Il mercato degli SSD NVMe PCIe 4.0 è ormai piuttosto affollato, anche di modelli con dissipatore. Da che accoglievamo come un evento più unico che raro l'uscita di un nuovo disco compatibile con PS5, nel corso dei mesi la line-up si è ampliata notevolmente e questo ha avuto come inevitabile conseguenza un netto calo dei prezzi. Il Lexar NM800 Pro è uno di quegli SSD PCIe 4.0 di seconda generazione usciti in quella prima fase di carenza e pensato come soluzione budget per aggredire il mercato con un prezzo concorrenziale. Oggi la distanza con brand più blasonati si è ridotta notevolmente, ma grazie a prestazioni interessanti ed ottime temperature, questo Lexar continua a dire la sua.

Sulla carta il Lexar NM800 Pro non ha molto da invidiare agli SSD dei marchi più noti. La velocità dichiarata del modello da 1 TB è infatti di ben 7500 MB/s in lettura sequenziale e 6,300 MB/s in scrittura sequenziale , mentre lettura e scrittura casuale si attestano rispettivamente su 1000 mila e 1100 mila IOPS. Siamo quindi vicini a dischi come il WD_BLACK SN850P, la cui recensione trovate su queste pagine. L'SSD è ovviamente di tipo M.2 con interfaccia PCIe 4.0 e viene venduto nei tagli da 512 GB, 1 TB e 2 TB con heatsink integrato, con il modello da mezzo tera che segnala in modo inequivocabile come Lexar voglia aggredire anche una fascia di mercato più economica rispetto alla concorrenza.

Prestazioni

Lexar NM800 Pro, il retro

Come di consueto per la recensione abbiamo provato l'SSD Lexar NM800 Pro, modello da 1 TB, sulla scheda madre ASUS ROG STRIX z790-A Gaming WIFI II della nostra postazione da test. Le prove hanno evidenziato velocità di picco vicine a quelle dichiarate in scrittura, mentre in lettura siamo un pochino sotto quanto previsto dal produttore. Con CrystalDiskMark siamo infatti costantemente sui 7100 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 6350 MB/s in velocità di scrittura sequenziale.

Le prestazioni su CrystalMark di Lexar NM800 Pro

Spostando un singolo file da 150 GB, la velocità media si è attestata sui 3,40 GB/s, con uno strano picco negativo che si verifica sempre dopo lo spostamento di qualche giga; il trasferimento viene comunque completato senza problemi in appena 45 secondi. Le temperature si mantengono sui 25 gradi, ma raggiungono i 58 sotto sforzo: un risultato davvero niente male.

Anche su PS5 il Lexar esce bene dalla nostra routine di test. La velocità di lettura riconosciuta dalla console è di ben 6630 MB/s e, come successo con i top di gamma, abbiamo impiegato meno di un minuto (cinquantanove secondi) per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Samsung, con il processo inverso che richiede sette minuti e cinque secondi.

Lexar NM800 Pro all'interno di PS5

I tempi di caricamento dei singoli giochi sono al solito in linea con quelli degli altri SSD testati nel corso dei mesi, segno che grosse differenze di prestazioni nell'uso di tutti i giorni non ce ne sono. The Last of Us Remastered per PS4 si avvia in 34 secondi e impiega 10 secondi per il caricamento di un file di salvataggio. Returnal richiede poco più di 30 secondi per entrare in partita, ma come sempre qui il tempo può variare leggermente in base all'animazione caricata all'avvio; The Last of Us Parte 2 Remastered, infine, impiega 50 secondi per l'avvio e 6 secondi per caricare una partita salvata.