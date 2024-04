WD_BLACK SN850P, la recensione dell'SSD PCIe 4.0 con dissipatore certificato per PS5

Con il WD Black SN850P Western Digital propone una linea di SSD PCIe 4.0 di seconda generazione di fascia alta, con velocità di lettura e scrittura al top, pensata per il gaming su PC e PS5. Esattamente come già fatto con i WD Black SN850X . La differenza però è che stavolta gli SSD della gamma, venduti nei tagli da 1 TB, 2 TB e 4 TB, hanno la licenza PlayStation e un loghetto in bella vista disegnato sul dissipatore. Non c'è altro a differenziare i due modelli. O meglio, c'è, ma potreste non trovarla una cosa positiva.

I prezzi di listino sono di 159,99 € per la versione da 1 TB, 251,99 € per quella da 2 TB e ben 537,99€ per 4 TB. Andando a riguardare i prezzi di partenza della gamma X è evidente quanto la tecnologia sia diventata più economica in questi anni, ma i WD Black SN850P si trovano oggi sul mercato a prezzi leggermente superiori al predecessore.

Prestazioni

WD_BLACK SN850P, il retro

Per questa recensione abbiamo provato l'SSD WD_BLACK SN850P, modello da 1TB, su una scheda madre ASUS ROG STRIX z790-A Gaming WIFI II. I test hanno evidenziato velocità di picco vicine a quelle dichiarata, anche se inspiegabilmente inferiori in alcuni casi rispetto all'SN850X. Con CrystalDiskMark siamo costantemente vicini ai 7000 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 6350 MB/s in velocità di scrittura sequenziale. Da notare che in scrittura e lettura casuale arriviamo a valori fino a 3 volte più bassi di quelli segnalati dal modello X.

Le prestazioni su CrystalMark di WD_BLACK SN850P

Spostando un singolo file da 150 GB, la velocità media si è attestata sui 3,60 GB/s completando il trasferimento in 41 secondi. Le temperature si mantengono sui 30 gradi, ma raggiungono i 65 sotto sforzo.

Ritroviamo qui anche la Game Mode 2.0, che rileva l'avvio dei giochi ma che, come già verificato con altri modelli, non porta grossi benefici pratici, giusto qualche secondo in meno per alcuni caricamenti durante i quali è difficile però capire se il miglioramento sia davvero imputabile a questa modalità.

Su PS5 i risultati sono buoni secondo la nostra routine di test. La velocità di lettura riconosciuta dalla console è di 6451 MB/s e abbiamo impiegato solo cinquantotto secondi per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Western Digital, con il processo inverso che richiede sette minuti e quindici secondi.

WD_BLACK SN850P all'interno di PS5

Anche i tempi di caricamento dei singoli giochi sono in linea con quelli degli altri SSD passati in redazione. The Last of Us Remastered per PS4 si avvia in 33 secondi e impiega solo 9 secondi per il caricamento di un file di salvataggio. Returnal richiede poco più di 30 secondi per entrare in partita, ma come sempre qui il tempo può variare leggermente in base all'animazione caricata all'avvio; The Last of Us Parte 2 Remastered, infine, impiega 47 secondi per l'avvio e 6 secondi per caricare una partita salvata.