Alcune persone vedono più frame per secondo, secondo uno studio

Sapete la storia che gli occhi umani non vedono più di 30 FPS inventata per giustificare i videogiochi che non vanno a 60 frame per secondo? Potrebbe non essere del tutto falsa.

Uno studio intitolato "The speed of sight: Individual variation in critical flicker fusion thresholds" (La velocità della vista: variazione individuale della soglia critica di fusione dello sfarfallio) pubblicato sulla rivista accademica Plos One illustra un esperimento in cui i partecipanti sono stati incaricati di osservare una sorgente luminosa che sfarfallava velocemente e di identificare quando sembrava diventare costante. Alcuni percepivano la luce come un fascio costante quando lampeggiava a circa 35 volte al secondo, mentre altri erano in grado di identificare che la luce era tremolante a una velocità di 60 volte al secondo o superiore.

Lo studio è stato ripetuto in più occasioni con gli stessi partecipanti e i ricercatori hanno scoperto che, pur essendoci una variazione significativa tra gli individui, i soggetti che riuscivano a percepire la luce tremolante a velocità più elevate erano in grado di farlo ripetutamente.

Bisogna però ricordare che la percezione della luce tremolante è solo una parte di ciò che ci permette di percepire il movimento. In precedenti test è stato dimostrato che le immagini in movimento richiamano sistemi visivi diversi da quelli che elaborano la sola luce e, inoltre, la percezione visiva può essere allenata per migliorare.