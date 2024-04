Final Fantasy 9 Remake non sarebbe 'molto ambizioso' come progetto, per un leaker

Una nuova voce di corridoio riporta l'attenzione su Final Fantasy 9 Remake, titolo mai annunciato né confermato da Square Enix ma che ricorre nei rumor da un po' di tempo a questa parte, sebbene in questo caso si tratti di una sorta di ridimensionamento del progetto, che secondo un leaker "non sarebbe molto ambizioso" rispetto ad altri visti in precedenza da parte del publisher.

A riferirlo è Silknigth, fonte che ha ancora praticamente tutto da dimostrare in termini di affidabilità, ma che è salito alle luci della ribalta per aver riferito in anticipo e con notevole precisione annuncio e informazioni su Ghost of Tsushima per PC, motivo per il quale ora è preso piuttosto in considerazione.



In questo caso, tuttavia, le informazioni sono talmente vaghe da essere difficili da dimostrare o confutare, tanto più che il titolo in questione non è stato ancora annunciato da Square Enix e non sappiamo se esista veramente o meno.