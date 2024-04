Nightdive annuncia PO'ed: Definitive Edition, torna uno degli FPS più assurdi degli anni 90

Il soggetto è talmente bizzarro e di nicchia da sembrare quasi un pesce d'aprile, ma sembra proprio che l'annuncio di PO'ed: Definitive Edition da parte di Nightdive sia reale, con trailer di presentazione che conferma il ritorno di uno degli FPS più strani degli anni 90.

Il team è specializzato in operazioni di remaster e remake, e anche in questo caso ha deciso di mantenersi estremamente fedele al materiale originale ma effettuando una rielaborazione tecnica in grado di far funzionare al meglio il gioco in questione sugli hardware moderni e soprattutto di farlo visualizzare in maniera corretta sui display attuali e secondo le norme standard di adesso.

Per il resto, però, il gioco di fondo resta lo stesso folle sparatutto uscito nel 1995.

Per chi non lo conoscesse, PO'ed ha per protagonista uno chef che si ritrova a dover fuggire da un pianeta alieno, combattendo contro forze ostili di vario tipo utilizzando oggetti ben poco convenzionali.