Fallout, un video parla del passaggio dal gioco alla serie TV di Amazon Prime Video

Non è ovviamente un caso che i produttori della serie abbiano voluto realizzare una nuova storia che si colloca però all'interno della timeline ufficiale, dunque è canonica e avrà un unico limite , rivelato qualche tempo fa da Todd Howard: dovrà evitare situazioni previste per Fallout 5 .

A pochi giorni dal dietro le quinte di Amazon, Fallout conferma anche in questo approfondimento la straordinaria attenzione che gli showrunner nutrono nei confronti del franchise originale, dei suoi scenari e dei suoi personaggi.

Fallout farà il proprio debutto a breve su Amazon Prime Video, e Bethesda ha pubblicato un interessante video diario che documenta il passaggio dal gioco alla serie TV , con tutto ciò che ne consegue in termini di adattamento, lore, canon e così via.

Le aspettative sono alle stelle

È chiaro che promuovere lo show come sta facendo Amazon implica un sostanziale innalzamento delle aspettative da parte dei tantissimi fan di Fallout, che sperano in una trasposizione non solo fedele ma anche e soprattutto dotata di spessore.

Manca ormai poco e potremo scoprire se la serie TV di Fallout sarà davvero atomica: l'appuntamento è fissato all'11 aprile su Prime Video.