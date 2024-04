AMD Navi 48, la GPU RDNA 4 confermata in una patch per ROCm

Negli ultimi giorni ne abbiamo già parlato, AMD Navi 48 è uno dei due chip basati su architettura RDNA 4 che saranno equipaggiati sulle schede grafiche next-gen della serie Radeon RX 8000. Sebbene data per certa, l'esistenza di questo chip (insieme alla versione minore Navi 44) era frutto di speculazioni.

Ora le patch per ROCm, la piattaforma opensource di AMD che permette agli sviluppatori di ottimizzare le applicazioni per GPU, tirano in ballo direttamente Navi 48, che sembra ufficialmente entrata in fase di test nei laboratori.