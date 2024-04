Darkest Dungeon: il numero di giocatori sale molto su Steam, dieci volte le cifre del seguito

La recente crescita di giocatori è ovviamente causata dal fatto che Darkest Dungeon è attualmente in offerta e quindi molti hanno deciso di tentare la sorte e sfidare i dungeon ricolmi di mostruosità del videogioco.

Il risultato è stato ottenuto nelle ultime ore : Darkest Dungeon non è mai stato impopolare, ma da mesi non superava i 5000 utenti contemporanei e la maggior parte del tempo la passava poco sopra ai 3.000.

Attualmente su Steam sta avvenendo un'impennata di giocatori contemporanei che si stanno dedicando a Darkest Dungeon . Il gioco di ruolo di sopravvivenza gotico può infatti vantare 16.977 giocatori al momento della scrittura, circa 2.400 in meno rispetto al record storico avvenuto 7 anni fa.

E Darkest Dungeon 2?

Il risultato è rilevante non tanto per i puri numeri (tutti i giochi di qualità tendono a ottenere un picco quando vanno in offerta, dopotutto) ma perché permette di capire qual è la situazione del secondo capitolo.

Darkest Dungeon 2 infatti al momento della scrittura può contare solo su 1664 giocatori contemporanei: si tratta tra l'altro del picco massimo delle ultime 24 ore. Nell'ultima settimana il gioco calava regolarmente sotto i mille giocatori.

Sebbene Darkest Dungeon 2 possa vantare un picco più alto del primo capitolo (23.800), i dati attuali riconfermano come il secondo capitolo non abbia colpito nel segno e come molti preferiscano ancora giocare al capitolo originale.

Sottolineiamo che anche Darkest Dungeon 2 è in offerta su Steam al momento, ma ovviamente il prezzo di 26.12€ non può competere con i 2.45€ del primo gioco.