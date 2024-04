Le GPU NVIDIA dominano Steam: ecco la classifica ufficiale delle componenti gaming

Steam è la piattaforma gaming più utilizzata dai giocatori PC, nonché quella con il catalogo di titoli più vasto in assoluto. Il client di Valve viene utilizzato da oltre 150 milioni di utenti al mese, con picchi che toccano i 34 milioni di giocatori contemporaneamente.

Tutti i mesi Steam realizza un sondaggio che coinvolge milioni di persone e che delinea quali sono gli hardware più utilizzati, per stilare poi una classifica basata sulle percentuali. Da anni NVIDIA e Intel dominano queste classifiche e nel mese di marzo 2024 le cose non sono cambiate. Ma quali sono le GPU e le CPU più utilizzate dai giocatori?