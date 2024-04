AMD Granite Ridge, le CPU Zen 5 potrebbero essere più vicine di quanto previsto

AMD Granite Rigde, arriva il supporto ufficiale

Come abbiamo accennato, il supporto ai prossimi processori AMD Ryzen, nome in codice Granite Ridge, sono stati scovati all'interno degli ultimi BIOS AGESA 1.1.7.0 per le schede madri ASUS della serie AMD X670E, tra cui spiccano alcuni dei migliori prodotti disponibili sul mercato come la serie ROG Strix e ROG Crosshair.

Il BIOS porta in dote il supporto a 256 GB di memoria DDR5 con moduli da 64 GB e, soprattutto, abilità la compatibilità con le CPU next-gen basate su Zen 5.

LA conferma è poi arrivata dall'ultima tabella pubblicata da Hardwareluxx che tiene traccia di tutti gli aggiornamenti AMD AGESA: da questa è possibile notare il cambio di denominazione da ComboAM5PI a FireRangePi, lo stesso nome in codice utilizzato per i chip mobile che utilizzano gli stessi die Zen 5 delle versioni desktop.