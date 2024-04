Paper Mario: Il Portale Millenario, un breve trailer con alcune scene inedite

Nintendo ha pubblicato un breve trailer di Paper Mario: Il Portale Millenario , pensato probabilmente per fungere da spot televisivo, che include alcune scene inedite del gioco, in uscita il prossimo 23 maggio su Switch.

Un'uscita importante per il 2024 di Nintendo

Pur essendo un remake, Paper Mario: Il Portale Millenario si pone senz'altro come una delle uscite più importanti in un 2024 non semplice per Nintendo, che pare abbia dovuto rinviare l'uscita di Switch 2 e della relativa line-up all'anno prossimo, restando scoperta.