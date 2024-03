AMD Granite Ridge: spuntano le CPU desktop con architettura Zen 5

Le CPU AMD Granite Ridge basate su architettura Zen 5 hanno fatto la loro comparsa sugli ordini di spedizione scovati da Momomo_US, mettendo in mostra due differenti modelli. Poco dopo le serie Strix Point e Fire Range per mobile emerse dalla stessa fonte, è ora il turno dei chip desktop della casa rossa con due versioni da 6 e 8 core. Ecco tutti i dettagli.

AMD Granite Ridge con 6 e 8 core

I vantaggi dell'architettura Zen 5

I due modelli di CPU AMD Granite Ridge sono stati elencati con i codici 100-000001404-01 e 100-000001290-21: il primo fa riferimento ad un chip dotato di 8 core e 16 thread con un TPD di 170W, probabilmente destinato alla serie Ryzen 7, mentre il secondo è equipaggiato con 6 core e 12 thread con TDP da 105W, in questo caso per i Ryzen 5.

Con tutta probabilità, questi sample sono prototipi e le potenze nominali potrebbero non essere rappresentative delle capacità reali dei prodotti finali. Se però il TDP da 170W dovesse essere confermato, questo potrebbe comportare un notevole aumento delle frequenze di clock per i prossimi Ryzen 7.

Sebbene al momento le informazioni sull'architettura Zen 5 non siano molte, AMD ha promesso migliori prestazioni e efficienza ottimizzata, nonché soluzioni integrate espressamente dedicate al machine learning.

Oltre alla CPU AMD, Momomo_US ha svelato interessanti novità sulle nuove GPU Intel Battlemage Xe2 che dovrebbero arrivare nel corso del 2024.