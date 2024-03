Predecessor, l'open beta è disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox per l'ex Paragon

Predecessor, il gioco nato dalle ceneri di Paragon, è disponibile con una open beta gratuita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One: il modo migliore per (ri)provare l'esperienza action MOBA sviluppata da Omeda Studios.

Recuperato da un gruppo di fan supportati da Epic Games, Paragon rinasce dunque come Predecessor e la beta servirà per ottenere i feedback necessari a rifinire le meccaniche e la struttura in vista del lancio della versione completa, che però non è ancora stato fissato.

L'impianto è chiaramente già molto ricco, con i suoi oltre trenta personaggi e un'interessante formula che prende le regole classiche dei MOBA, incluse le corsie, adattandole a una visuale in terza persona e a uno sviluppo verticale inedito per il genere.