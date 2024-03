Intel Battlemage Xe2: due GPU gaming in arrivo, ci sono nuove conferme

Due GPU dedicate al gaming

I modelli emersi dalla spedizione Momomo_US

Le due SKU erano già state rivelate da RedGamingTech grazie ad una roadmap interna di Intel che metteva in mostra il modello BMG-G10 di fascia alta con un TDP fino a 225W e il modello BMG-g21 per la fascia media con TDP fino a 150W.

Il leak proveniente dalla spedizione Momomo_US conferma sostanzialmente l'arrivo delle due GPU. Sembra inoltre che la versione Battlemage-BG10 sia già in fase di prova nei laboratori dell'azienda americana: gli strumenti di test per i nuovi chip dovrebbero essere leggermente più grandi rispetto a quelli utilizzati per la serie Alchemist, il che potrebbe anticipare un packaging finale più ingombrante rispetto a quelli attuali.

Sappiamo già che per la gamma Battlemage, Intel utilizzerà l'architettura Xe2 in due differenti segmenti: la serie HPG "High-Performance Graphics" sarà destinata alle schede grafiche dedicate per laptop e desktop, mentre la serie LPG "Low-Power Graphics" dovrebbe fare il proprio debutto al fianco dei chip Lunar Lake destinati alle soluzioni ultrabook.