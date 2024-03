Pokémon Go ha grandi piani e si prepara ad altri 10 anni di contenuti

In una nuova intervista con Eurogamer, il vicepresidente senior di Pokémon Go - Ed Wu - ha dichiarato che il gioco sta "crescendo" e dato qualche dettaglio sui piani per il futuro dell'applicazione mobile.

Niantic sembra infatti avere piani ambiziosi per quanto riguarda l'inserimento di nuovi Pokémon. Wu afferma che "la nostra aspirazione è quella di avere tutti i Pokémon nel gioco, ma vogliamo farlo nel modo giusto".

In previsione del 10° anniversario, il team vuole anche dare una rinfrescata al sistema di avatar di Pokémon Go. I miglioramenti includeranno "asset aggiornati" e una maggiore personalizzazione.

Per quanto riguarda il 2024, Niantic "continuerà a fornire funzionalità enormi e importanti, e ne abbiamo diverse in programma per la fine di quest'anno".