Dragon's Dogma 2: guida per essere un Arisen provetto

Dragon's Dogma 2 non è un gioco dalla difficoltà particolarmente elevata, ma questo non significa che non si tratti di un titolo complesso. Tra indicazioni estremamente limitate per il completamento delle missioni, meccaniche molto profonde a malapena accennate dal gioco, e una complessità generale non sottovalutabile, non è difficile per un giocatore sentirsi persi tra le sue mappe senza ben sapere come affrontare la campagna. Oggi quindi verremo in vostro soccorso con qualche utile consiglio per Dragon's Dogma 2 per affrontare l'ultimo lavoro di Capcom. E una volta finito l'articolo, saprete affrontare qualunque situazione... o almeno speriamo.

Sono pedine? E tu gioca a scacchi Le pedine saranno i vostri compagni più fidati, ma quelle prese da altri giocatori sostituitele periodicamente, o diverranno rapidamente inutili Partiamo da uno degli elementi fondamentali del gioco: le pedine, gruppi di personaggi controllati dall'intelligenza artificiale che vi aiuteranno durante le vostre avventure. Le nozioni di base dovreste saperle tutti, ma ricordiamo quella più importante: solo la "vostra" pedina creata a inizio avventura migliora insieme a voi; potete cambiare equipaggiamento e classe solo a quella, e dovrete periodicamente sostituire le altre due che vi accompagnano alle pietre della faglia, perché dopo un po' diventano deboli e obsolete. Alla faglia, quindi, selezionate le pedine in base al ruolo più utile nel vostro gruppo (almeno un mago è sempre consigliabile per la capacità di potenziare e curare), e ricordate che è possibile vedere anche quali abilità sono state equipaggiate alla pedina dal suo creatore. Potreste volere specifici potenziamenti elementali o poteri utili. Le pedine hanno persino delle specializzazioni potenzialmente ottime per la vostra avventura. Alcune sono impeccabili nella logistica e vi libereranno automaticamente di oggetti pesanti combinandoli e spostandoli nei vari inventari (potete anche regolare quali inventari nelle opzioni), altre saranno in grado di tradurre l'elfico. Queste capacità sono ottenibili anche per la vostra pedina primaria nella campagna superando determinate missioni o migliorando il vostro rapporto con certi personaggi (potete fargli dei regali per migliorare l'affinità una volta al giorno, gli oggetti che apprezzano sono indicati nei menu del gioco); cercatele perché rendono le vostre pedine più preziose anche per gli altri Arisen. Potete poi assegnare delle missioni alla vostra pedina per i mondi degli altri giocatori, con la possibilità di ottenere ricompense; selezionare pedine con missioni facili e buone ricompense è un valido modo per guadagnare risorse extra. Se una pedina inizia a rispondervi male e le brillano di rosso gli occhi... ELIMINATELA. Fidatevi di noi e non fatevi domande Per la cronaca, le routine comportamentali della vostra pedina primaria sono direttamente influenzate dal vostro comportamento in battaglia. Eliminate spesso i nemici con poderose esecuzioni? Lo farà anche la vostra pedina; vi piace lanciare i mostri giù dai burroni? Pure il vostro partner principale inizierà a usare gli avversari come palle da bowling. Queste strategie impatteranno direttamente anche sul comportamento delle pedine nei mondi degli altri giocatori. Inoltre, certe abilità permettono alla vostra pedina di lanciarvi in aria per raggiungere zone sopraelevate; per quanto ci riguarda nei dungeon capacità simili sono essenziali (a patto che la vostra classe non sia già in grado di farlo da sola) e andrebbero sempre equipaggiate. Un ultimo, importantissimo consiglio, che cerchiamo di darvi senza troppi spoiler: le pedine possono ammalarsi di un morbo chiamato Dragonblight; si riconosce dal fatto che potrebbero iniziare a rispondervi male e a non seguire i vostri ordini, ma la cosa diventa davvero evidentissima quando i loro occhi iniziano a brillare di rosso. Nel caso succeda, eliminate subito la pedina, o parlandole per toglierla dal vostro gruppo o lanciandola da un burrone per rigenerarla alla pietra della faglia più vicina (specie se è la vostra pedina principale). Non vogliamo spoilerarvi troppo, tuttavia se la malattia fa il suo corso e riposate in un centro abitato, le conseguenze sono assolutamente tremende... state davvero attenti.

they're masterworks all I fabbri delle varie regioni hanno stili di potenziamento diverso. Per massimizzare l'efficacia delle vostre armi selezionate i più utili Altri consigli? Non sottovalutate i sistemi di crafting. I potenziamenti delle armi potrebbero sembrarvi basilari, ma vi sono quattro stili diversi applicati alle armi dai vari fabbri del gioco. I fabbri elfici, ad esempio, potenziano significativamente l'attacco magico delle armi (utile per quelle che fanno danni elementali), mentre quelli nanici aumentano tutte le statistiche, ma anche la capacità di sbilanciare e stordire i nemici (pur facendo salire il peso). Potenziare in modo specifico i vostri strumenti ne massimizza le capacità e può potenziarvi in modo significativo. Ovviamente, ricordate anche che è possibile creare molteplici oggetti curativi poderosi combinando semplici oggetti, cibarie ed erbe trovati per la mappa. Le cure possono venir usate per salvarsi da situazioni tragiche (anche mettendo in pausa il gioco se si entra nell'inventario) ed è sempre bene averne a bizzeffe. Volete le abilità maestria? Cercate certi personaggi che appartengono alle vocazioni che desiderate. Alcuni vi chiederanno di finire certe missioni, altri ve le cederanno senza troppi problemi, ma vanno comunque trovate Già che abbiamo parlato di peso, cercate di mettere più oggetti inutili spesso nelle casse delle locande o delle vostre case di proprietà (acquistabili dopo certe quest). I materiali vengono comunque tenuti in considerazione dai venditori per i potenziamenti e non ha senso trascinarseli in giro. Cercate sempre di portarvi appresso un peso al massimo "medio" o la rigenerazione della vostra stamina rallenterà pericolosamente, creandovi problemi in battaglia. Persino le cure possono farsi pesanti in numero eccessivo, quindi valutate se selezionare pozioni e affini prima di una partenza. Ah, se dormite in locanda o in una casa, tenete a mente che il gioco setterà lì il punto di salvaaggio del caricamento da checkpoint del menu. Quindi non caricate per nessun motivo da checkpoint se non avete dormito di recente in uno di quei rifugi, o rischiate di perdere ore di progressione. Per quanto riguarda l'esplorazione, invece, il nostro consiglio è un semplice "non abbiate fretta". I cristalli per il teletrasporto sono rari nel gioco, ma se usate oculatamente i carri per spostarvi nelle zone principali, e tenete da parte soldi per le pietre del trasporto, la cosa non vi creerà troppi problemi. Esplorate con calma, usate i falò per accamparvi quando le cose si mettono male (avere sulle pedine sempre almeno un paio di set per l'accampamento è consigliato, non si consumano ma i mostri possono distruggerli) e quando ottenete un cristallo mettetelo in zone dove sapete già di dover tornare spesso (centri abitati non serviti dai carri o città primarie come Bakbatthal sono sempre una buona scelta). Gli attacchi ai carri non dovrebbero preoccuparvi eccessivamente: dopo aver completato la battaglia di solito è possibile riprendere il viaggio e di rado consumano più tempo di un normale viaggio a piedi.