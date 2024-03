Intel Battlemage Xe2-HPG: spuntano le nuove GPU con ben 24 core

La nuova architettura Battlemage targata Intel dovrebbe fare capolino sul mercato nel corso del 2024, nelle varianti Xe2-HPG destinata alle schede video dedicate e Xe2-LPG per le schede integrate nei prossimi processori Lunar Lake. Le GPU Intel Xe2-HPG sembrano aver fatto la loro comparsa sul database di SiSoftware Sandra, mettendo in mostra delle specifiche tecniche piuttosto interessanti.

Due GPU da 20 e 24 core

Le caratteristiche della prima versione delle presunte GPU Intel Xe2-HPG

Le GPU Intel Xe2-HPG sono state scovate dall'utente di X (ex Twitter) @miktdt e mettono in mostra rispettivamente 20 e 24 core, con 160 e 192 Vector Engine per un totale di 2560 e 3072 ALU. Entrambe i chip sono equipaggiati con 8 Mb di cache L2 e 12 GB di VRAM. Il database svela anche un prematuro clock di 1.8 GHz: se si trattasse veramente delle nuove GPU Battlemage questo dato potrebbe arrivare sopra i 2 GHz.

In termini di prestazioni le presunte GPU Intel Battlemage Xe2-LPG hanno totalizzato rispettivamente 7231 Mpix/s e 6030,66 Mpix/s. Per avere un riferimento, Arc A770 raggiunge una media di 11.058 Mpix/s, mentre Arc A750 raggiunge 9927 Mpix/s. Ancora una volta, è troppo presto per avere numeri che rappresentano le reali capacità delle nuove GPU e nella versione finale le prestazioni potrebbero aumentare. Va infine sottolineato che A770 è equipaggiata con 32 Xe-cores, mentre A750 si ferma a 28.

Le caratteristiche della seconda versione delle presunte GPU Intel Xe2-HPG

Le GPU Battlemage Xe2 sono già nelle mani degli sviluppatori di Intel dall'inizio dell'anno e dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2024. Intanto i primi benchmark sulle CPU Lunar Lake hanno messo in mostra numeri che fanno ben sperare.