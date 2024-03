Final Fantasy 16: completando i due DLC si sblocca una missione secondaria di epilogo

In vista dell'uscita di The Rising Tide, la seconda delle due espansioni in programma per Final Fantasy 16, il team capitanato da Naoki Yoshida ha svelato che i giocatori che completeranno sia questa espansione che la precedente, Echoes of the Fallen, potranno affrontare anche una missione secondaria aggiuntiva che fungerà da epilogo.

Il director Hiroshi Takai ha aggiunto che questo extra è un modo per gli sviluppatori per ringraziare i giocatori di Final Fantasy 16. Al momento non è davvero chiaro di cosa parlerà questo extra, se si tratta di un epilogo legato esclusivamente alle storie aggiuntive delle due espansioni o se aggiungeranno ulteriori elementi anche alla vicenda principale. Per saperlo non ci resta che attendere il 18 aprile, ovvero la data di uscita di Rising Tide.