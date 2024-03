Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, un teaser anticipa novità sul gioco di Wētā Workshop

Dopo una lunga attesa, a quanto pare Private Division e Wētā Workshop sono pronti a svelare al grande pubblico Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game , il nuovo gioco ambientato nella Terra di Mezzo atteso su PC e console durante il corso del 2024. Dopo il silenzio radio di questi mesi, il profilo X ufficiale del gioco è tornato attivo mostrando un piccolo filmato teaser, in vista di un ben più corposo trailer ufficiale di prossima pubblicazione.

Cosa sappiamo di Tales of the Shire? Non molto

L'annuncio ufficiale di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game è avvenuto alla fine dello scorso settembre e anche in quel caso non sono stati svelati molti dettagli sul gioco. Sappiamo però che il progetto è nato da Private Division, una sussidiaria di Take-Two, e da Wētā Workshop che per chi non lo sapesse è lo studio che ha realizzato gli effetti speciali della celebre saga cinematografica de Il Signore degli Anelli e che dunque ha di certo grande esperienza con il franchise.

Per il resto, la descrizione offerta dal sito ufficiale afferma solamente che Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game "è un accogliente gioco de Il Signore degli Anelli ambientato nell'universo della Terra di Mezzo" in cui ci attende un'"accogliente vita da Hobbit", il che potrebbe suggerire una sorta di simulatore o gestionale. Staremo a vedere, non dovremo attendere a lungo per scoprirlo.