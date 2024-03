Galaxy Watch 7 arriva a luglio in tre versioni e con un grosso incremento della memoria

La casa sudcoreana si tiene dinamica in questo settore tecnologico, ed ecco che compaiono online le prime informazioni su Galaxy Watch 7, il cui lancio è previsto per l'Unpacked di luglio 2024, evento durante il quale saranno anche presentate le novità riguardanti gli smartphone pieghevoli, tra cui i modelli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 .

Due polsi, tre orologi

Con l'arrivo di Galaxy Watch 7, Samsung potrebbe ulteriormente ampliare le opzioni e migliorare lo storage

Secondo un rapporto di SamMobile, Samsung avrebbe in serbo per quest'anno tre nuove versioni di Galaxy Watch, aggiungendone una rispetto al consueto duo che si è visto anche nella serie Watch 6.

Le varianti sono identificate dai codici SM-L300 e SM-L305 per il modello base, SM-L310 e SM-L315 per quello intermedio e SM-L700 e SM-L705 per il top di gamma; si presume che i codici terminanti con il numero cinque indichino le varianti con supporto eSIM per ciascun modello elencato, offrendo opzioni Wi-Fi only e Wi-Fi con eSIM, portando così il totale a sei SKU di orologi.

È probabile che, secondo tradizione, saranno disponibili tra queste le versioni sportive e Classic, mentre per il terzo modello si parla di un omaggio al passato che il produttore sudcoreano avrebbe deciso di includere: un design squadrato che richiama alla mente i primi smartwatch Samsung, come il Galaxy Gear e il Gear Live.